A quarta reportagem da série sobre as eleições municipais 2020 com os candidatos a prefeito, abordará os temas PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE que são recorrentes para os Caçapavanos. A cada edição o jornal apresentará as principais propostas dos planos de governo dos candidatos a majoritária.

Confira:

Quem ouve mais, erra menos. O planejamento será realizado com a participação do cidadão, através de um cronograma de debates nos bairros e interior, direcionando investimentos para as prioridades por áreas temáticas, que serão avaliadas por uma comissão municipal de orçamento participativo.

A Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, contará com o Laboratório de Projetos, onde de acordo com as demandas apontadas pela comunidade produzirá projetos, mesmo sem recursos financeiros imediatos.

Pois a partir destes projetos e estudos de viabilidade é possível que o município busque recursos através de emendas parlamentares ou submeta para captar recursos através de convênios de transferências federais. Uma gestão pública moderna e eficaz precisa aliar estratégias de gerenciamento de projetos e ciclos de melhorias contínuas. A partir de uma análise da arrecadação tributária do município foi possível identificar os principais erros de fluxo e processos.

Por isso criaremos o Comitê de racionalização e redução de desperdícios. No nosso governo não terá obra com sobrepreço ou superfaturamento, como o asfalto do governo atual, em que o TCE apontou 717 mil mais caro do que o valor de referência. O dinheiro do povo é sagrado!

Criaremos um amplo programa de pavimentação, drenagem pluvial e saneamento, através da usina municipal de blocos e TUBOS. Ativaremos a coleta seletiva, criaremos calendários de coleta de entulho e lixo nos bairros para que as comunidades possam realizar um descarte adequado. Implementaremos coleta de lixo em diversas localidades do interior. Saneamento e planejamento são áreas centrais, historicamente abandonados pela incompetência e falta de interesse dos gestores ruins. Mudança de verdade é 40!

A ideia de projetar Caçapava para uma década, não só para um curto período, se deu com a realidade que nos deparamos quando dêmos início ao projeto de modernização, com saneamento de mais de 4 décadas que não suportavam chuvas e causavam alagues em casas e comércios e que refizemos. Resgatamos também obras abandonadas como a da creche da Vila Henriques e entregamos após 12 anos de início. Ou, ainda, pagamos dívidas deixadas de herança como a “renovação do parque de Máquinas” (patrolas), cujas parcelas encerraram em 2020.

Investimos mais de R$3 milhões na modernização, com asfalto no quadrante central, ao todo, 26 quadras, com faixas de sinalização, lixeiras e semáforos (estes serão instalados); investimos em compra de maquinário, como o cesto de iluminação e a máquina de varrição; recuperamos o Chafariz da Matriz; fizemos parcerias para calçadas acessíveis, como na Cotrisul; calçamos, através de emendas, dezenas de ruas de bairros, como a Tiradentes; regularizamos a coleta seletiva; diminuímos o gasto com coleta de lixo residencial e ampliamos os trajetos para o interior.

Investiremos ainda no Projeto 100+, para o Calçamento de mais de 100 quadras nos bairros, sendo 25 quadras por ano, já a partir de 2021, além de mais obras de canalização; de Revitalização do Calçadão; implantaremos a Lei de Liberdade Econômica facilitando a abertura de MEIs; criaremos ecopontos e implantaremos o Parque da Cascata do Salso, que se tornará Unidade de Conservação.

Na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, vamos apoiar ações e iniciativas já existentes, como a Coleta Seletiva de Lixo, que incentiva a cidadania e proporciona renda familiar. Os projetos em andamento, obras, parceria público-privada e convênios ativos junto a Caixa Econômica Federal, terão continuidade.

Vamos dar andamento a novas obras com recursos próprios e também com emendas parlamentares e programas do Governo.

Criaremos um Programa de Desenvolvimento, Acessibilidade e Inclusão Social; promovendo ações e incentivando o convívio com a diversidade.

Iremos elaborar um projeto de lei para desburocratização da máquina pública; a proposta é facilitar os trâmites de processos, dar agilidade para a burocracia, dinamizando os setores. Este programa irá beneficiar toda a população: cidadãos, empresários e pequenos empreendedores.

Por meio do projeto Cidades Digitais, vamos disponibilizar Internet Gratuita em vários pontos da cidade. Queremos utilizar a tecnologia para tornar a gestão pública mais eficiente e sustentável, melhorando o dia a dia dos cidadãos. Uma Cidade Digital não é a que possui mais tecnologias, e sim as cidades que melhor utilizam destas tecnologias em prol da qualidade de vida da sua população.

Administrar com diálogo, fortalecendo a participação das associações de bairros, centros sociais e instituições comunitárias, buscando soluções conjuntas para melhorias estruturais e ambientais do município são algumas ações voltadas ao planejamento e meio ambiente.

Para isso, será realizado um levantamento das áreas urbanizadas no município para avaliação constante do avanço demográfico e seu respectivo risco ambiental, utilizando estas informações na tomada de decisão gerencial. O incentivo ao aumento de áreas verdes será desenvolvido através do projeto Arboriza Caçapava, onde a comunidade ou empresas poderão adotar áreas como canteiros, pomar social, praças e parques da cidade.

As políticas ambientais serão amplamente analisadas para a efetivação e implantação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, com a participação representativa de vários segmentos da sociedade caçapavana para discutir a política ambiental do município. Além disso, será estabelecido um sistema organizado para a coleta de lixo, implantando um calendário específico para a coleta seletiva e também será incentivado o trabalho de coletores de resíduos.

A recuperação e preservação dos espaços públicos também será um trabalho a ser desenvolvido pela pasta, garantindo a conservação e manutenção de praças e áreas verdes, como o Parque da Fonte do Mato, com uma ação de recuperação do local para transforma-lo efetivamente em um parque municipal, onde a comunidade se aproprie do espaço, destinado ao lazer com extensa área verde, espaços culturais e esportivos, promovendo o convívio social.

É necessário projetar o desenvolvimento da cidade na perspectiva do planejamento estratégico, com metas de curto, médio e longo prazos e com controle social, por meio da participação popular. A construção do plano de governo em análise denota a efetiva participação social no processo de formulação de ideias para implementação nos 4 anos subsequentes de governo, as quais estarão explícitas nos instrumentos legais de planejamento: PPA, LDO e LOA, e nortearão o rumo das políticas públicas na próxima gestão.

O planejamento do município e o controle do uso e ocupação do solo municipal, nosso Governo se propõe a elaborar, a partir de processo participativo, o Plano de Sustentabilidade Ambiental Municipal, para enfrentar as principais ameaças urbanas e rurais, com metas e indicadores para: o espraiamento urbano; o adensamento construtivo; a geração, minimização, reciclagem e disposição de resíduos sólidos; a redução das perdas de vegetação natural e de habitats e ampliação do sistema de áreas verdes e protegidas; a qualidade das águas e proteção dos mananciais; a qualidade do ar e controle de emissões de gases de efeito estufa – inventário de emissões; a impermeabilização do solo e eliminação de deficiências na macrodrenagem; e definição de indicadores e metas de sustentabilidade na revisão do Plano Diretor.

O nosso governo deverá apresentar propostas de estímulo à produção de energias limpas que beneficiem o meio ambiente e incentivem diretamente seus produtores e usuários. Do mesmo modo, estímulos devem ser dados às construções sustentáveis. Caçapava do Sul possui um imenso potencial para utilizar energia solar e eólica. Nossa gestão criará incentivos para que empresas, edifícios e residências utilizem essas fontes de energia renovável.

Nosso Plano de Governo abrange Planejamento, Urbanismo, Mobilidade e Segurança, sendo que o setor de Meio Ambiente se insere nessa secretaria. Entendemos que a SEPLAN não funciona com a desenvoltura desejada, constituindo sério gargalo no desenvolvimento da cidade.

Temos algumas propostas para o setor tão vital, a saber: