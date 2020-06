O evento virtual realizado na noite da última quinta-feira (18) confirmou a pré-candidatura de Darlan Freitas a prefeito e o nome de sete pré-candidatos a vereador

O PSB de Caçapava do Sul lançou na noite da última quinta-feira (18) a nominata de pré-candidatos. Organizado na página oficial do partido municipal, o evento virtual exibido ao vivo confirmou a pré-candidatura de Darlan Freitas a prefeito e o nome de sete pré-candidatos a vereador(a), são eles: Ana Paula Corrêa; Diérontty Rodrigues; Eliz Silveira; Genaina Bicca; Mafalda Furtado; Thiago Freitas e Vaner de Melo Regio (Buda).

O vídeo de lançamento intitulado “Caçapava Somos Todos Nós” apresentou imagens áreas de Caçapava do Sul, representação de vozes e de desejos dos caçapavanos, os pré-candidatos e participação do presidente estadual do PSB Mario Bruck, do secretário estadual de Estado de Obras e Habitação José Luiz Stédile (PSB) e do deputado estadual Elton Weber (PSB).

De acordo com Darlan a efetivação do PSB em Caçapava é consequência de propósitos coletivos, da coragem e comprometimento com o trabalho. “Há muitas possibilidades de melhorar nossa cidade. E uma delas é através da política. Mais do que reorganizar um partido político que estava inativo há anos em Caçapava, conseguimos estruturar um projeto de futuro, feito com pessoas que acreditam nas potencialidades do município, querem debater e participar da política.”, comentou.

ASSISTA AO VÍDEO DE LANÇAMENTO:

Lançamento das PRÉ-CANDIDATURAS PSB Hoje é um dia muito especial, com muita luta e trabalho estamos apresentando nossos pré-candidatos. Publicado por PSB Caçapava do Sul em Quinta-feira, 18 de junho de 2020

Por Daniel Costa/Assessor de imprensa do PSB Caçapava do Sul