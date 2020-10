SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

A terceira reportagem da série sobre as eleições municipais 2020 com os candidatos a prefeito, abordará os temas saúde e assistência social que são recorrentes para os Caçapavanos.

Confira:

(textos enviados pelos candidatos)

Os caçapavanos precisam ter saúde de qualidade sem ter de madrugar nas filas para conseguir uma consulta. Faremos contratação urgente de médicos 40h para atendimento nos postos de saúde, e a criação de uma equipe de apoio à saúde da família. Caçapava tem mais de mil pessoas aguardando por exames ou cirurgias, por isso faremos um mutirão de atendimento com a revisão da lista, ampliando parcerias com o Hospital para que cirurgias de média complexidade possam ser realizadas aqui.

Criaremos o programa Caravana da Saúde, junto ao programa Prefeitura Pé na Estrada, que irá promover ações de saúde no interior com atendimento médico, saúde bucal e integração com as demais secretarias. Faremos os investimentos necessários para sanar a falta de medicamentos na farmácia da prefeitura, além de implementar o serviço de tele entrega de medicamentos para pessoas com deficiência, idosos ou acamados.

Nossa gestão contará com a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Mulher, e entre seus principais projetos traz a Casa de Maria, um centro de acolhimento com suporte jurídico, psicológico e profissional para mulheres vítimas de violência ou abusos.

Através da ampliação das políticas de Habitação de Interesse Social, criaremos um banco de materiais, com reaproveitamento de obras da comunidade, e incremento da prefeitura para serem destinadas à famílias em situação de vulnerabilidade. Criaremos também o sistema municipal de financiamento para construção de moradias populares, parte do investimento será feito com recursos municipais e outra pelos moradores em um financiamento de 120 meses, com o valor das parcelas entre 17% e 27% do salário mínimo.

Caçapava já realizou quase 4 mil testes de Covid-9 na população. Acreditamos que o trabalho dos servidores de saúde; a aplicação de testes rápidos em massa; a disponibilização de totens de álcool-gel; distribuição de máscaras gratuitas; as desinfecções de locais e ruas; as barreiras sanitárias; a criação do Centro de Triagem Covid-19 com atendimento 24h, o Comitê, são os responsáveis por esses resultados significativos. Investimos continuamente na saúde da população; criamos o Centro Materno Infantil, efetuamos reformas em todas ESFS, adquirimos mais de 12 veículos para transporte dos usuários – dentre eles uma Unidade Móvel de Saúde com consultório médico e odontológico – e estamos adquirindo uma UTI Móvel. Para o futuro, ampliaremos as contratações de profissionais da saúde; os programas de prevenção e ampliaremos os projetos (Caminhada pela Vida e Tabagismo); os mutirões de castração animal e implantaremos os projetos Consultório na rua; Projeto Cuidar +; O serviço de farmácias nas ESFs; além das reformas e ampliação do CAPS e as obras de readequações da Policlínica Municipal e do Novo Samu.

Na Assistência Social, inauguramos o Cras Floresta, após 5 anos do início da Obra; alugamos um novo prédio para o CREAS; fizemos a entrega de mais de 4 mil cestas de complemento alimentar nestes 6 meses de pandemia, além dos mais de 3 mil usuários atendidos mensalmente no Bolsa família; campanhas de sopão solidário e do Agasalho, além do 1º Casamento Comunitário Coletivo. Para o futuro, implantaremos o vale gás aos usuários do Bolsa Família); o “Construa sua casa” com doação de material; na Sala de Cursos; a sede própria do Cras Sul e de um Albergue, e mais ações sociais.

O pós-pandemia será um momento de reconstrução e irá exigir dos gestores capacidade e conhecimento. Nesses 40 anos atuando na área da saúde sempre busquei o melhor para todos. Com o ESF Rural, pretendemos diminuir a distância entre as comunidades rurais e a saúde.

O Programa Farmácia Móvel será criado para levar os medicamentos públicos até os bairros através de uma unidade móvel exclusiva para este programa. Vamos implantar uma central de agendamento por aplicativo para zerar as filas em todas as unidades de saúde.

Com o projeto Movimento Saudável iremos contemplar a comunidade com uma pista de caminhadas na região da Aviação e do Forte Dom Pedro II. Reativaremos a UTE no Hospital de Caridade com recursos próprios; manteremos o convênio com o Hospital para o Pronto Atendimento.

Já na Assistência Social, tornaremos “Caçapava Mais Igual” no pós-pandemia. Neste programa, toda família beneficiada com o Bolsa Família irá receber a complementação de R$ 30,00, por doze meses.

Nossa proposta também é tornar novamente a Assistência Social referência Nacional, através do fortalecimento das políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes; idosos e famílias em vulnerabilidade social; das políticas de Igualdade; do CRAS, CREAS e Conselho Tutelar. Vamos retomar a ampliar as atividades da Melhor Idade nos bairros e no Clube Vivência e criar um ambiente próprio para atendimento às mulheres vítimas de violência.

As ações voltadas à saúde e assistência social serão prioridade, principalmente após o período de pandemia. Entre os principais pontos do plano de governo, destaca-se a humanização do atendimento médico, promovendo melhorias no acesso e na qualidade de atendimento de urgência e emergência. Também será criado um aplicativo para agendamento de consultas on-line que irá interligar as unidades de saúde, com o objetivo de reduzir o tempo de espera para consultas médicas, filas em frente as unidades de saúde.

Outra reivindicação da população se refere a falta de medicamentos na farmácia municipal, para isso, será reestruturado o sistema gestão, com planejamento e organização evitando a falta de remédios específicos, garantindo a continuidade de tratamentos médicos, principalmente para as pessoas carentes. Aos enfermos com dificuldade de locomoção, será promovido o atendimento domiciliar, com ênfase aos pacientes que necessitem de fisioterapia e enfermagem. Além disso, será priorizada a saúde preventiva, fortalecendo as ações da vigilância sanitária e promovendo ações estratégicas de saúde da família, garantindo e melhorando as condições de trabalho das agentes de saúde.

Dentro do sistema de gestão a ser implantado, a saúde da população rural também será contemplada através de uma unidade móvel de saúde que percorrerá o interior do município, com cronograma específico e divulgação de datas de atendimento em cada localidade, para atender quem vive no campo, evitando o deslocamento até a cidade para acompanhamento clínico, principalmente para as pessoas idosas, gestantes e deficientes.

Uma marca do nosso governo será a promoção e a defesa dos Direitos Humanos em todas as esferas do município. Com esse objetivo, criaremos a Secretaria dos Direitos Humanos e Assistência Social, que de forma transversal e articulada, coordenará as políticas do setor, fazendo uma interface com todas as secretarias, em especial com a saúde, a educação e ações de segurança pública.

Também criaremos o Conselho Municipal de Direitos Humanos e da Cidadania, com participação paritária do Poder Público e da Sociedade Civil e com o objetivo de formular propostas e realizar ações preventivas, corretivas e reparadoras. Algumas das ações será a criação do Programa Renda Básica, para as famílias em vulnerabilidade social.

Promover ações integradas, viabilizando políticas públicas de inclusão dos cidadãos em vulnerabilidade através de ações culturais, educacionais, esportivas, de lazer e saúde focando prioritariamente no bem estar das famílias. Promover a integração dos usuários da assistência social ao mundo do trabalho por meio de ações articuladas de políticas sociais nacionais que promovam a geração de emprego e renda que induza a saída desses cidadãos da linha de extrema pobreza.

Quanto a saúde assumimos o compromisso de resgatar o cuidado e a atenção à saúde das pessoas enfrentando o desafio de tornar o SUS municipal resolutivo, de qualidade, humanizado e eficiente. Algumas das ações será o fortalecimento e ampliação da rede municipal de saúde. Disponibilizar mais especialidades nos ESF e parcerias com o setor privado para atendimentos especializados. Otimizar a regulação e o sistema de marcação de consultas, promovendo a equidade e evitando longas filas de espera.

SAÚDE

Nossa prioridade é fazer saúde tratando as pessoas com respeito e atenção;

Reorganizar o transporte de pacientes para fora do munícipio, com foco na humanização da prestação do serviço;

Estudar a viabilidade de criação de um Pronto Atendimento junto ao Estratégia Saúde da Família (ESF 5), localizado no Bairro Sul, nos finais de semana e feriados;

Não deixar faltar medicamentos na farmácia da prefeitura;

Criar o Pronto Atendimento Odontológico, para atender em finais de semana e feriados;

Implementar o atendimento pediátrico no Pronto Atendimento;

Organizar e implantar o atendimento da Unidade Móvel de Saúde;

Garantir o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), regulamentados em lei, às Agentes Comunitárias de Saúde;

Manter o programa Estratégia Saúde da Família (ESFs) com equipes completas e em plenas condições de funcionamento.

