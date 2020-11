A quinta reportagem da série sobre as eleições municipais 2020 com os candidatos a prefeito, aborda os temas TURISMO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA que são recorrentes para aos Caçapavanos. A cada edição o jornal apresentará as principais propostas dos planos de governo dos candidatos a majoritária. Confira:

(Textos enviados pelos candidatos)

O turismo, em Caçapava, tem um grande potencial, mas, pela ineficiência e má política, fica apenas no sonho. Na nossa gestão, o turismo será tratado a partir de um plano de desenvolvimento em dez áreas, que irão desde o turismo de eventos até programas de balneabilidade em circuitos de verão.

Uma cidade só é boa para o turista quando é boa para quem vive nela, por isso, criaremos um amplo projeto de turismo de base também nas escolas municipais e comunidades.

Teremos um programa de qualificação para os empreendedores do turismo, pois acreditamos que o turismo é desenvolvimento econômico, é emprego e renda, é um negócio e precisa ser compreendido como tal.

O Programa Loja Colaborativa será um espaço destinado à venda de artesanato, geoprodutos e tudo que faz alusão à Caçapava e sua Geodiversidade, no qual cada participante poderá expor o seu trabalho.

Quando o turismo deixa de ser potencial e passa a se tornar produto, traz desenvolvimento econômico e emprego. Criaremos a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Econômico para colocar essas duas pautas como fundamentais. Estaremos vivendo um período pós-pandemia, em que muitas impressas acabaram fechando. Caçapava perdeu centenas de postos de trabalho no último ano.

Teremos programas de infraestrutura no município com contratação de mão de obra na cidade, ampliaremos políticas de compras públicas no município para que o dinheiro fique aqui. Criaremos projetos integrados de desenvolvimento rural, através de agroindústrias, da Casa do Produtor e, também, do turismo rural, com rotas de comercialização gerando oportunidades, renda e emprego para transformar a vida dos caçapavanos.

______________________________________________________________________________________________

Resgatamos estradas de acesso à Cascata do Salso e elaboramos o projeto de criação do parque como Unidade de Conservação; divulgamos Caçapava e seus produtos (azeite, vinhos, artesanatos, doces) e buscamos parcerias com empresas em eventos como Efapi (Santa Catariana) e na Expointer; criamos o Centro de Informações Turísticas e o Arquivo Histórico Municipal; reorganizamos o acervo e reformamos o Museu; ampliamos o Carnaval, regionalizando sua Corte; promovemos eventos gastronômicos, além dos eventos do calendário municipal; fizemos a concessão de Parques como o da Pedra do Segredo e da Fonte do Mato para MEIs caçapavanas e com experiência em turismo e gastronomia; conseguimos recursos históricos, na Consulta Popular, para instalação de plataformas de observação e mais sinalização turísticas e criaremos mais, como a Rota das Oliveiras Municipal e, em parceria com a Unipampa e a UFSM, transformaremos Caçapava em Geoparque Reconhecido pela Unesco para atrair mais turistas e mais investimentos.

Na geração de empregos, resgatamos o Codesc para incentivar e auxiliar empresas Caçapavanas; criamos a Sala do Empreendedor na Seagropic, facilitando a abertura de MEIs; e Caçapava foi a 37ª cidade que mais contratou no Estado, conforme dados apresentados pela Fecomércio e SINE em 2019, ficando a frente de grandes centros, como Santa Maria, por exemplo. Infelizmente, devido à crise da Covid-19, estão ocorrendo demissões e recessão, mas investiremos ainda mais nestes programas, além de criarmos a Sala de Cursos e projetos de lei de desburocratização de MEI, além de parcerias entre Prefeitura e empresas privadas, como a do 1º Atacadão, na geração de novos 50 empregos para 2021, e novos comércios com a modernização do centro.

______________________________________________________________________________________________

Iremos transformar a Secretaria da Fazenda em uma grande pasta, que será denominada Secretaria da Fazenda, Indústria, Comércio e Emprego. Vamos fomentar a reativar o Codesc (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Caçapava do Sul), gerando novos empregos através de Políticas Públicas, inclusive buscando parcerias junto a ACIC, CDL, Estado e União.

Firmaremos parceria com essas instituições e, também, com empresas locais para oportunizar a entrada de jovens no mercado de trabalho. Além disso, o programa Jovem Empreendedor irá proporcionar e apoiar cursos voltados à inovação e Startup.

Vamos, ainda, apoiar o Programa de Microcrédito, incentivando a criação e desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas.

O Turismo Receptivo com hospedagem, visitação e gastronomia, será fomentado. Em parceria com a SEDUC, vamos incentivar a cultura do Turismo nas séries iniciais. A proposta é promover a educação para o Turismo, pois entendemos que ele não pode ser visto apenas como uma atividade econômica e geradora de renda, mas sim como parte do desenvolvimento humano. O Turismo pode ser uma via de inclusão social e valorização do patrimônio histórico.

Para esta área, teremos planos, projetos e ações voltados a estimular a organização social e desenvolvimento como um todo. Vamos fazer de Caçapava um lugar ideal para morar, trabalhar e visitar.

______________________________________________________________________________________________

O potencial turístico e cultural de Caçapava do Sul pode gerar desenvolvimento, renda e oportunidades, porém é preciso dar condições para que o município acolha os turistas e valorize as pessoas que empreendem nesta área. Uma das primeiras medidas será trabalhar com o turismo de forma sustentável em suas três dimensões: ambiental, econômica e social, subsidiando políticas públicas para o setor a fim de proporcionar qualidade de vida e renda, satisfação dos visitantes e preservação do patrimônio cultural e natural.

Além disso, para incentivar e promover o fortalecimento do comércio local, será criada a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, que desenvolverá projetos que visem à melhoria e à adequação da infraestrutura do Município, visando à implantação e incentivo de indústrias e comércios, apoiando a captação de investimentos públicos e privados, facilitando o desenvolvimento de parcerias para a viabilização de empreendimentos.

A criação de uma incubadora industrial e a retomada do Distrito Industrial, aliadas a um programa de orientação empreendedora e apoio a pequena e média empresa do município serão algumas das principais ações para incentivar o empreendedorismo, bem como a geração de empregos e renda no município.

Em parceria com instituições especializadas, a qualificação profissional e as atividades econômicas estratégicas voltadas à geração de oportunidades de trabalho também serão desenvolvidas junto de políticas de concessão de incentivos econômicos e operacionais destinadas à implantação de empreendimentos industriais, comerciais e de serviços.

______________________________________________________________________________________________

Para o desenvolvimento do turismo na cidade, nossa gestão será baseada no diálogo e na cooperação, construindo um ambiente democrático e participativo entre o poder público, a iniciativa privada e os diversos setores relacionados a essa atividade.

A importância estratégica da atividade turística para o desenvolvimento de Caçapava do Sul requer a adoção do Programa Turismo Cidadão, planejado e executado de forma participativa, respeitando os princípios da sustentabilidade econômica, ambiental e sociocultural. Este Programa Turismo Cidadão tem a proposta de sensibilizar a comunidade para o Turismo, bem como informar sobre as opções que Caçapava do Sul tem a oferecer para o usufruto da própria comunidade.

Promoveremos a reestruturação do órgão de gestão para a área, assim como fortaleceremos o Conselho Municipal de Turismo, principal fórum para o diálogo entre o poder público municipal, os agentes econômicos e a sociedade civil. Caçapava do Sul é uma cidade voltada para o setor primário e para o turismo.

A prefeitura precisa se constituir em um ator promotor dessa função, buscando o desenvolvimento local sustentável e solidário. Em nossa gestão, o governo municipal criará todas as condições para garantir um ambiente propício à atividade empreendedora da nossa cidade, assim como às atividades relacionadas à Economia Solidária e ao setor de ciência e inovação tecnológica. Neste contexto, implantaremos o Programa Coopera Caçapava. Ele objetiva fomentar e fortalecer um novo modo de organizar a produção, a comercialização, as finanças e o consumo em Caçapava do Sul. Também objetiva apoiar os empreendimentos econômicos e solidários e suas redes de cooperação além de promover a educação para a economia solidária do município.

______________________________________________________________________________________________

Nosso Plano de Governo trata da CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. Temos como objetivo principal:

Apoiar a iniciativa privada já existente no setor turístico por meio de parcerias que fortaleçam os empreendedores que investem e trabalham arduamente pelo desenvolvimento do turismo local;

Organizar roteiros a pontos turísticos, viabilizando o acesso tanto a visitantes de outros munícipios quanto para a comunidade local. Junto a isso, iremos proporcionar roteiros destinados à comunidade escolar com o intuito de despertar o amor e a valorização de nossa terra;

Promover, por meio de roteiros de visitação, o comércio de artesanato e o de produtos da agricultura familiar nas comunidades do interior;

Reorganizar o Calendário de Eventos do munícipio, divulgando, de forma ampla e irrestrita, os editais públicos de aporte de verbas, destinados aos interessados em participar;

Valorizar as entidades tradicionalistas, apoiando eventos culturais e artísticos que sejam de interesse da comunidade;

Construir o Mirante dos Lanceiros;

Promover atividades culturais em espaço público, com acesso gratuito às mais diversas manifestações artísticas;

Promover espaços de qualidade e com livre acesso para a prática de esportes e atividades físicas;

Apoiar os torneios e campeonatos das mais diversas modalidades no munícipio.