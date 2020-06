O responsável pelo do Cartório Eleitoral de Caçapava do Sul, Fábio Macedo, se reuniu nesta quarta-feira (17) com pré-candidatos, imprensa e coordenadores de campanha política, através de web-conferência, para falar sobre as eleições para vereadores e Prefeito 2020.

De acordo com Macedo, a eleição que poderá ocorrer em novembro (1º turno) e deverá ir para votação na Câmara e Senado, deverá sofrer mudanças devido ao momento em que vive o Brasil e o mundo por conta do distanciamento social da Pandemia causada pelo Coronavirus.

“Apesar da prorrogação prevista da data, todos os pré-candidatos e partidos devem ficar atentos aos prazos, da descompatibilização, convenção e documentação necessária exigida para a eleição individual e partidária, pois o Tribunal Superior Eleitoral têm até o momento mantido os prazos e a expedição ou retirada destes documentos, deverá ser feito antecipadamente devido a pandemia, cujo comércio, cartórios, bancos estão atendendo com agenda e horário diferenciado e para evitar problemas na hora de protocolar a candidatura. Quem deixar para a última hora, pode correr risco de não ser candidato” completou Marcedo.

O chefe do Cartório informou que para a realização da eleição, deverão ser utilizadas 96 seções, sendo que os horários de votação neste ano deverão ocorrer das 8h às 20h, antes era até às 17h.

“Neste ano serão três mesários por seção, antes eram 4, para evitar aglomeração e, principalmente interior, onde se tem pessoas acima de 60 anos como mesários, e que são grupos do grupo de risco, pode ser que o TSE encontre dificuldades em buscar recursos humanos que trabalharão nas eleições. Macedo informou ainda que neste ano pode ser que não seja feito o voto por biometria e que deverá diminuir o número, ainda, de fiscal em cada seção”.

Colaboração William Brasil