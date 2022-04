Eleita a corte da I Festa do Azeite de Oliva de Caçapava do Sul

Foram computados mais de 172 mil votos na escolha das Soberanas do evento, que ocorre entre 27 e 29 de maio

Foi com emoção que Ana Constante, Bruna Meireles e Karine Trindade receberam o resultado final do concurso que elegeu as Soberanas da I Festa do Azeite de Oliva de Caçapava do Sul. Na primeira fase, podiam candidatar-se mulheres com idades entre 18 e 30 anos, caçapavanas ou domiciliadas no município há pelo menos um ano (podendo residir em outras cidades por motivos de trabalho e/ou estudos).

Segundo a organização, foram recebidas seis inscrições. Dentre elas, Ana, Bruna e Karine foram escolhidas por um júri formado por especialistas em moda e beleza, em edição de eventos e desfiles de beleza e moda, e em fotografia, filmagem, edição de vídeo e redes sociais. Essa escolha já as garantiu na corte do evento.

Na segunda fase, que acumulou 172.018 votos, tudo foi decidido pelo público. Com 47,5% da votação, Karine Trindade foi eleita Rainha. Em segundo lugar, ficou a Princesa Ana Constante (34,2%) e, em terceiro, a Miss Simpatia Bruna Meireles (18,3%). O resultado foi divulgado em evento privado que contou com a presença do prefeito Giovani Amestoy (PDT); do vice-prefeito Luiz Guglielmin (PSDB); de Ignácio Lemos, da Full Play (uma das organizadoras do evento); e da presidente da Associação Caçapavana de Olivicultores, Rosane Abdala.

A I Festa do Azeite de Oliva de Caçapava do Sul ocorre de 27 a 29 de maio e será produzida pelo Instituto Brasileiro de Olivicultura (IbraOliva), pela Associação Caçapavana de Olivicultores e pelas produtoras FullPlay e Casa 1 Produções. O evento tem apoio da Prefeitura, do Governo do Estado e do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Conheça as Soberanas da I Festa do Azeite de Oliva de Caçapava do Sul Karine Trindade – Rainha Idade: 25 anos Natural de Caçapava do Sul Por que decidiu concorrer? Já fui prenda municipal nos anos de 2014/2015 e 2015/2016 e 1ª Princesa do Comércio em 2017. Gosto de participar dos eventos, ter experiências novas. E quero poder ter mais vínculos com o município. Acredito no meu potencial para representar bem nossa cidade, contribuindo no que for preciso. Gostaria de deixar alguma mensagem? Deixo uma mensagem às mulheres poderosas, àquelas que têm sonhos, vontades e desejos: os realize hoje, não deixe para amanhã. Se não conseguir de primeira, siga tentando. Acredite em si mesma, você é capaz. Não deixe ninguém dizer o contrário.

Ana Constante – Princesa Idade: 21 anos Natural de Caçapava do Sul Por que decidiu concorrer? Curso Administração na UFSM e acredito que atividades que proporcionem o desenvolvimento socioeconômico de maneira sustentável, com geração de receitas e visibilidade para o município, são bons negócios. Ser uma das Soberanas é poder trazer a essência de mulheres que, para além de estereótipos, entendem de negócios e desenvolvimento. Gostaria de deixar alguma mensagem? Nós, mulheres, podemos estar em todos os lugares, ser soberanas e entender de empreendedorismo, ciência, pesquisa. Por muito tempo, nos limitaram a objetos, o que acarreta transtornos a adolescentes e mulheres até hoje, principalmente relacionados a um padrão de beleza que podemos e devemos quebrar.

Bruna Meireles – Miss Simpatia Idade: 23 anos Natural de Porto Alegre Qual tua relação com Caçapava? Parte das memórias da minha infância e adolescência estão aqui. Decidi vir embora depois de perder a pessoa mais importante da minha vida, que é o meu pai. Moro há quatro anos aqui. Por que decidiu concorrer? O concurso vai muito além da beleza. Fazer parte do início dessa história é uma honra. E principalmente representar a cidade, pela qual tenho tanto amor e carinho. Gostaria de deixar alguma mensagem? Como dizia Raissa Santana [Miss Brasil 2016]: “a mulher não é só beleza, ela tem voz e não está ali para mostrar somente o que tem por fora”.

Fotos: Catherine Vargas