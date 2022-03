Em Brasília, prefeito e secretário se reúnem com o vice-presidente Hamilton Mourão

Giovani Amestoy e Acidemar Henriques estiveram na Capital Federal esta semana, buscando recursos e projetos para o município. Além do encontro com o vice-presidente da República, também foram recebidos por deputados e senadores

O prefeito Giovani Amestoy (PDT) e o secretário de Obras, Acidemar Henriques, estiveram em Brasília nesta semana, buscando recursos para Caçapava. Na quarta-feira, dia 16, participaram de reuniões na Câmara dos Deputados, onde foram recebidos por Afonso Motta (PDT), Pedro Westphalen (PP) e Paulo Pimenta (PT).

Os representantes do Executivo caçapavano entregaram aos deputados ofícios, solicitando emendas para diversas áreas, além de agradecerem por recursos já destinados ao município. Também entregaram um convite para a “I Festa do Azeite de Caçapava do Sul, Berço da Olivicultura do Estado”, marcada para ocorrer de 27 a 29 de maio.

Ainda na Câmara dos Deputados, o prefeito Giovani e o secretário Acidemar fizeram pedidos de recursos aos gabinetes de outros deputados gaúchos, como Marcon (PT), Alceu Moreira (MDB), Maurício Dziedrick (PTB), Bohn Gass (PT) e Liziane Bayer (PSB), que também receberam convites para a “I Festa do Azeite”.

A agenda de quarta-feira foi finalizada com uma reunião na Confederação Nacional dos Municípios. Amestoy e Henriques foram recebidos pelo presidente da entidade, Paulo Ziulkosky. Dentre os assuntos tratados, estavam os pleitos que serão reivindicados na XXIII Marcha dos Prefeitos a Brasília em Defesa dos Municípios, que ocorre de 25 a 28 de abril; a PEC 122/2015, que proíbe a criação de novos encargos sem definir a fonte de recursos; as reformas estruturais discutidas pelo Congresso; questões sobre Educação e Saúde; e a falta de recursos nos ministérios para atender aos municípios.

Com relação à agricultura, discutiram a situação das cidades gaúchas atingidas pela seca e a falta de recursos para recuperação das estradas e pontes do interior de Caçapava, por onde as safras são escoadas.

Na manhã de ontem, dia 17, Giovani Amestoy e Acidemar Henriques foram recebidos pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), no Palácio da Alvorada. Na reunião, apresentaram ofício solicitando recursos e projetos para as áreas de Agropecuária (perfuração de poços, aquisição de caixas-d’água, viabilização de transporte de água para consumo humano e animal); Obras (aquisição de maquinário para manutenção de estradas e pontes, sinalização para indicar o município na BR 290 e na BR 392 e para indicar os pontos turísticos; saneamento e calçamento de ruas de vilas e bairros); Assistência Social (aquisição de cestas básicas, criação de casas sociais para atender à população carente); Saúde (suporte para o Hospital, abertura de UTI e sala de traumatologia); e Turismo e Cultura (investimento em parques naturais e em infraestrutura para receber turistas, melhora de acessos a pontos turísticos, de calçamento, de pontes que ligam o município ao interior).

O vice-presidente Hamilton Mourão também recebeu o convite para vir à Caçapava na “I Festa do Azeite”.

A agenda de compromissos do prefeito e do secretário em Brasília foi encerrada na tarde de ontem, com reuniões na Câmara dos Deputados, com Pompeo de Mattos (PDT), Márcio Biolchi (MDB), Heitor Schuch (PSB), Covatti Filho (PP) e Bibo Nunes (PL); no Senado, com Lasier Martins (Podemos) e Luis Carlos Heinze (PP); e no Ministério do Turismo e na sede do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Foto: Divulgação