Nesta semana, a empresa responsável pelo projeto de desassoreamento e limpeza das duas barragens da Corsan em Caçapava do Sul, DCON Construções, concluiu a primeira etapa do contrato.

Segundo o Gerente da Corsan, Ary Figueiredo, a empresa terminou o serviço na barragem do salso, no qual duplicou a sua capacidade. Com isso, a empresa concentrou todas as máquinas na obra da barragem da fonte do mato, que é a principal.

Na fonte do mato, as máquinas já tinham realizado 30% da limpeza antes da chuva do mês de maio. Desa forma, a firma recomeçou no local e a limpeza já está bem adiantada e se o tempo colaborar até o final de junho deve ser concluído.

As obra na barragem principal vai triplicar a capacidade de armazenamento de água, que abastece toda a cidade. O projeto está sendo executado neste período porque no final do mês de abril a barragem da fonte do mato secou, e talvez não teria outra oportunidade para a limpeza a aprofundamento.

O valor da obra é de aproximadamente R$ 1 milhão, para o serviço nas duas barragens.Durante a seca, a Corsan contou com o auxílio de 10 caminhões pipa, que transportavam água bruta até a Estação de Tratamento para distribuição a comunidade.

