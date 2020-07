Nesta semana, a empresa DCON Construções, concluiu as obras de limpeza, desassoreamento e aprofundamento da barragem da fonte do mato, principal capitação de água da Corsan para o abastecimento da cidade de Caçapava do Sul. A execução da barragem do salso já havia sido concluída há três semanas, faltando apenas a fonte do mato, que é a maior.

As obras iniciaram no começo de maio, durante o ápice da estiagem no município, e após a barragem principal praticamente secar. Aproveitando o volume baixo das duas barragens, o Estado assinou um contrato com a empresa DCON Construções, no valor de R$ 1 milhão, para limpeza geral e desassoreamento dos dois reservatórios. Com as obras, a capacidade de armazenamento da barragem da fonte do mato triplicou, garantindo abastecimento na cidade por vários anos.

Durante o mês de maio, a obra andou em ritmo acelerado devido ao baixo volume de chuva, mas com a chegada do inverno, as máquinas trabalharam de forma graduada e inventando novas maneiras de retirada da matéria orgânica da barragem, utilizando em alguns momentos barcos para auxílio.

No momento das obras, a Corsan contratou através da Diretoria de Operações da Companhia, 10 caminhões pipa para atender e normalizar o abastecimento de água na cidade, tanto com água bruta, quanto tratada. ” Foi uma mega operação que fizemos em Caçapava durante o mês de maio, para tocar as obras e manter a cidade abastecida. O investimento ultrapassou R$ 1 milhão, no qual a partir do término da obra a capacidade da barragem principal triplicou”, disse o Diretor de Operações, André Finamor.

Segundo o Gerente local da Corsan, Ary Figueiredo, “a obra na fonte do mato ficou muito boa e nos próximos anos não teremos mais problema de falta de abastecimento na cidade”, comentou

Informações: Blog do Lorenzo