A empresa caçapavana Fida está ofertando vaga para técnico em segurança do trabalho. É necessário ter ensino médio completo; curso técnico em segurança do trabalho; certificado de conclusão do curso emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; registro no respectivo órgão de fiscalização profissional; conhecimento em segurança do trabalho, legislação trabalhista e gestão de pessoas; e possuir CNH categoria B. Além disso, é importante ter conhecimento do pacote Office, e será um diferencial já ter experiência.

O processo seletivo, que terá validade de 12 meses, será constituído de três etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos específicos e entrevista. Os interessados devem enviar currículo até 27 de janeiro para os e-mails paulodias@fida.com.br e anversa@fida.com.br.

Imagem: Divulgação