Além de ter oportunidade de esclarecer dúvidas ao vivo com brasileiros atuantes na linha de frente do combate à pandemia nos estados do Rio Grande do Sul e Amazonas, caçapavanos poderão conhecer experiências de brasileiros residentes na China e Itália, países epicentros da pandemia mundial

Após a recente confirmação do primeiro registro de morte em Caçapava do Sul em razão do covid-19 e surgimento de casos positivos para o coronavírus, o caçapavano e empresário Darlan Freitas mobilizou amigos especialistas em saúde e brasileiros residentes na China e Itália para participar de debates virtuais de utilidade pública sobre o assunto.

Com programação a partir desta segunda-feira (1) até a próxima sexta (5), a semana de debates promovida por Darlan conta com a participação de uma médica especialista em saúde no trabalho, um engenheiro eletrônico pós-graduado em engenharia clínica, um fisioterapeuta, um casal de brasileiros residentes na China e um brasileiro na Itália.

De acordo com Darlan Freitas, o propósito das lives é colaborar com os caçapavanos através do acesso à informação, compartilhamento de experiências e esclarecimentos de dúvidas para o enfrentamento do coronavírus em Caçapava. As transmissões serão feitas por meio do facebook na página https://www.facebook.com/darlanfreitasoficial/ .

Confira o cronograma

Segunda-feira (1/06), às 16h30: Aline Ayub, médica especialista em saúde no trabalho, professora no curso de medicina na UFPEL, além de atuar com populações em vulnerabilidade e dependentes químicos.

Terça-feira (2/06), às 18h: Cleiton da Gama Garcia, Engenheiro Eletrônico, pós graduado em Engenharia Clínica com mestrado em Eletrônica e Computação. Engenheiro clínico da EBSERH. Atuando no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas.

Quarta-feira (3/06), às 18h: Israel Barroso, brasileiro residente na Itália desde 2015. Mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Bolonha, atualmente é doutorando em Direitos Humanos e Políticas Globais na Escola de Estudos Superiores Sant’Anna, em Pisa.

Quinta-feira (4/06), às 10h: Túlio e Heloísa Carvalho, ambos 32 anos. Somos professores e vivemos em Guangzhou, China desde Setembro de 2015.

Sexta-feira (5/06), às 18h: Vandré De Jesus, casado, fisioterapeuta e tenente da polícia militar do Estado do Amazonas. Formado em Segurança Pública do Cidadão pela universidade Estadual do Amazonas e acadêmico de Direito.

Por Daniel Costa/Jornalista