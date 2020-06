Na última semana o Abrigo Bem Me Quer recebeu doações da SICOOB, onde foram entregues mais de 350KG de alimentos e 8 latas de leite NAN à instituição.

Outra doação foi da empresa Nicola Farmácias, que enviou 11 latas de leite em pó Aptamil, que é de extrema importância para alimentação dos bebês do Abrigo e auxiliará na alimentação dos bebês por mais de 30 dias.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, e em nome do Abrigo Bem Me Quer, agradeceu a doação das empresas Sicoob e Nicola Farmácias, “gestos como estes são de extrema importância no auxílio daqueles que mais precisam de ajuda em um momento como este que vivemos”.

Informações: Prefeitura Municipal