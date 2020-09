A Pandemia do Coronavírus, impediu muitos encontros presenciais, mas não afastou os caçapavanos da tradição mesmo que nas redes sociais. Fez ainda com que o Movimento de Tradições Gaúchas e seus CTGs se reúnissem de maneiras diferentes para as festividades da Semana Farroupilha, que ocorreu de 13 a 20 de setembro, e se encerrou hoje (20), no Dia do Gaúcho, com uma cerimonia simbólica da prefeitura Municipal de Caçapava do Sul juntos aos patrões e patrõas, peões e prendas do município e autoridades.

“Mais do que celebrar a cultura de um povo, hoje, aqui estamos reunidos para a extinção da chama crioula que será apagada sibólicamente, mas que mantem acesa em nossos corações a esperança de dias melhores, de mais saúde e vida ao nosso povo”, salientou o protocolo realizado pela Prefeitura.

No evento, os peões e prendas do município de 2019 foram reconduzidos, receberam o Diploma Municipal das mãos das autoridades. Após, a Partonesse Edila Maria e o Presidente do Grupo Municipal de Cavalgada, Honório Militão, fizeram a extinção da Chama Crioula. Por fim, foi entoado o hino Rio Grandense, encerrando a Semana Farroupilha 2020.