Foi encontrado na manhã desta segunda-feira (31) o corpo de um homem nas águas do rio Camaquã, na divisa entre os municípios de Santana da Boa Vista e Pinheiro Machado. A Brigada Militar confirmou que trata-se de Oneide Garcia, de 55 anos, morador do 2º Distrito de Pinheiro Machado, que havia desaparecido há cerca de um mês, após o barco em que ele estava com mais outra pessoa ter virado enquanto faziam a travessia.

De acordo com informações do jornal Tribuna do Pampa, um barqueiro acabou localizando o cadáver depois de sentir um forte mau cheiro vindo das proximidades da balsa – local onde o barco virou no dia 27 de julho.

O corpo foi enviado para necropsia no Departamento Médico Legal de Bagé. Oneide era natural de Piratini e morava há 35 anos no interior de Pinheiro Machado. Produtor rural, em 2012, ele ganhou um prêmio de destaque do ano promovido pela Câmara de Vereadores do município. Oneide deixa esposa e uma filha.

Relembre o caso

No começo da noite e 27 de julho, Oneide e outro homem atravessavam o rio Camaquã de caíque, quando a embarcação virou a cerca de 20 km da margem, na localidade de Rincão dos Dutra, interior de Pinheiro Machado. Ambos acabaram caindo na água. O outro homem conseguiu se salvar e procurou ajuda, mas Oneide desapareceu no rio. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros de Santa Maria e de Pelotas, com o auxílio de uma equipe de mergulhadores, realizaram buscas no local por alguns dias, mas o alto nível do rio e a força da correnteza dificultaram os trabalhos.

Informações e imagem: Blog do Juares