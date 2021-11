Oferta da graduação no Campus Caçapava foi aprovada pelo Ministério da Educação em outubro. Em entrevista, a coordenadora Meise de Paiva fala sobre a implantação do curso e as possibilidades no mercado de trabalho para os futuros engenheiros

O Campus Caçapava do Sul da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) ofertará mais um curso de graduação: Engenharia de Minas. A aprovação por parte do Ministério da Educação (MEC) ocorreu em outubro, e concedeu nota quatro ao curso, em uma escala que vai de um a cinco. Agora, a instituição aguarda a emissão da portaria de autorização para que o curso possa entrar em funcionamento.

Segundo a coordenadora da graduação em Engenharia de Minas, professora Meise Pricila de Paiva, a abertura do novo curso no Campus Caçapava do Sul surge a partir das demandas trazidas por alunos do curso de Tecnologia em Mineração.

– O curso de tecnólogo é de nível superior, mas não é um curso de bacharelado. Então, com o passar do tempo, os egressos do curso que estavam entrando no mercado de trabalho começaram a perceber algumas dificuldades. Com essas informações que os alunos iam trazendo pra nós, começamos a pensar o projeto do novo curso. Em 2018, iniciamos o processo para inseri-lo aqui no Campus Caçapava – contou a professora.

De acordo com ela, o curso de Engenharia de Minas é um bacharelado e ampliará a formação dos alunos, aproveitando a estrutura já existente no campus, como o Laboratório de Lavra, Planejamento e Tratamento de Minérios (Latram), e o corpo docente do curso de Tecnologia em Mineração, que será descontinuado.

– Os alunos que estão no curso de Mineração terão um prazo para finalizar sua graduação, e também terão a opção de migrar para o novo curso através de processo seletivo complementar, como chamamos aqui na Unipampa. São editais que são elaborados para alunos que já são egressos, para reopção de alunos que queiram trocar de curso e também para reingresso de alunos que, por algum motivo, tenham saído da universidade e desejam retornar – explicou Meise de Paiva.

Conforme a coordenadora, o ingresso de novos alunos na Unipampa para o curso de Engenharia de Minas, neste primeiro momento, será através de um edital específico para este fim.

– Temos um prazo para poder participar do SiSU [Sistema de Seleção Unificada]. Este prazo está vencendo, e não temos ainda a portaria de autorização, nem o registro no sistema do MEC. Por isso, não podemos participar do SiSU 2022/01. Então, o edital específico será lançado posteriormente para a entrada de alunos com notas do Enem e do ensino médio – informou.

Segundo a professora, a previsão é lançar os editais para ingresso em Engenharia de Minas no próximo semestre letivo (2022/01), que deve iniciar em abril.

Bacharelado terá aulas em turno integral

Segundo a coordenadora Meise de Paiva, o curso de Tecnólogo em Mineração é mais restrito quanto às atribuições técnicas que são emitidas pelo conselho de classe, e tem duração de três anos e meio com aulas noturnas. Já o bacharelado em Engenharia de Minas será de turno integral, podendo ter aulas pela manhã, à tarde e à noite, e terá duração de cinco anos.

– A diferença principal é na formação das disciplinas básicas do curso. As específicas, em geral, seguem as mesmas do tecnólogo em Mineração, mas a base da engenharia é mais voltada para a parte de cálculo, matemática, física e geologia. Isso é o que será visto em maior quantidade. O tecnólogo atua mais na parte de lavra e de beneficiamento; o engenheiro pode atuar em todas as áreas da mineração: pesquisa, elaboração de projetos, sondagem – explicou.

Conforme a professora, depois de concluído o curso, os egressos podem trabalhar em empresas de mineração, desempenhando diversas funções dentro desta área. Além disso, também podem se tornar docentes, trabalhar em empresas de consultoria e em agências de regulação.

Nas fotos, a professora Meise mostra os laboratórios de beneficiamento (foto 1) e de caracterização de minérios (foto 2) no campus Caçapava

Imagem: Divulgação

Fotos: Ângela Fleck