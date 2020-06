Segundo a Prefeitura de Caçapava do Sul, estão sendo feitas alterações de modernização no centro da cidade, reconstruindo galerias de saneamento básico e cobrindo com asfalto as perimetrais, avenidas de principal acesso ao centro da cidade. E nesta semana, deu início a uma nova fase do projeto de modernização, que almeja ampliar asfaltamento até os bairros.

A alteração no projeto diz respeito a Rua General Osório, que receberia somente 3 quadras de asfalto, da rua Barão de Caçapava até a Rua Benjamin Constante, e agora passará a ter 10 quadras asfaltadas, totalizando 1,4 km de asfalto na via, do cruzamento da Rua João Carlos O. Torres até a Rua Antônio Candido de Freitas nas proximidades do CTG Sentinela dos Cerros.

A medida, de acordo com a Prefeitura, é para atender a demanda da população de levar o asfalto para dentro dos bairros. A rua, que inicia no Bairro Floresta, na região do Forte D. Pedro II, o ponto turístico mais visitado por caçapavanos e turistas, já teve o trecho asfaltado na terça-feira (16) e será feito o recapeamento até a extensão do CTG do Sentinela. O asfalto sairá do bairro, passando pelo centro, e ligando o asfalto até a Alfredo Duarte, que dá acesso à região Sul da Cidade e à Lavras do Sul, onde transitam centenas de carros diariamente.

Na terça-feira, dia 16, o Prefeito Giovani Amestoy, o Secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Flávio Monteiro, seu adjunto, Nilvo Torres e equipe de engenheiros visitaram as obras, que ocorrem simultaneamente em pontos diferentes da cidade.

No centro, na Rua Barão do Rio Branco, eles acompanharam a construção da nova galeria de saneamento, que inicia na Rua 7 de Setembro e vai até a Barão do Rio Branco esquina com a Barão de Caçapava, aumentando a vazão da água que causa há mais 40 anos alagues no comércio central e nas casas do Passinho da Aldeia.

De acordo com o Secretário de Planejamento, a Prefeitura estuda meios de construir uma galeria nova também na Barão de Caçapava, que está inclusa no projeto de asfaltamento, para depois recapear ela com o manto asfáltico. “Desta maneira, faremos uma obra que resolverá problemas de alagamentos e de modernização, pensando nas famílias que moram naquela região”, completou o Prefeito Giovani.

O projeto de urbanização e modernização “Eu amo Caçapava”, lançado em junho de 2019, de mais de R$3,5 milhões de investimento de recurso livre, contempla além de nova tubulação e galeria da rede de saneamento básico do quadrante central, a colocação de asfalto nas ruas principais de acesso de veículos que saem dos bairros com destino ao centro da cidade.

O projeto já está finalizado na Avenida Presidente Kennedy, que recebeu em fevereiro o asfalto. Desde março, a empresa Della Pasqua, responsável pela obra, vem construindo galerias de saneamento na Benjamin Constant, que já recebeu parte do asfalto e, agora, na General Osório, que também está em fase final.

O projeto contempla ainda a compra de lixeiras para as avenidas e ruas centrais (dezenas já foram instaladas); a colocação de semáforos em pontos estratégicos do trânsito local (o processo de compra destes está em fase licitatória), a compra de uma máquina de varrição mecanizada, feita no 2º semestres de 2019 e que já está a serviço da comunidade local; a colocação de calçada na região Sul em parceria público-privado, Avenida Lima e Silva, em frente a Cotrisul já está finalizada; a reforma do chafariz das Águas dançantes, já finalizada e em funcionamento, e a colocação de um totem turístico #EuAmoCaçapavadoSul.

Informações: Prefeitura Municipal