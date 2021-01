O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ernani Polo (PP), irá assumir a gestão do Rio Grande do Sul a partir da próxima segunda-feira, dia 25, devido ao afastamento do governador Eduardo Leite e do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior. O parlamentar fica à frente do governo do Estado até quarta-feira, dia 27.

Criado no interior de Santo Augusto, na região Nororeste, em sua trajetória política, o Ernani Polo foi vereador em seu município e presidente da Câmara. Ele está em seu terceiro mandato como deputado estadual. Foi secretário de Agricultura, Pecuária e Irrigação de 2015 a 2018, no governo de José Ivo Sartori, realizando diversas ações para o desenvolvimento do setor agropecuário. Em fevereiro de 2020, assumiu a presidência do Parlamento gaúcho com a pauta da competitividade, visando alavancar o desenvolvimento do RS.

Com perfil político articulador, também nesta gestão à frente do Legislativo estadual, enfrentou a pandemia do coronavírus e, junto com os demais colegas parlamentares, desenvolveu ações de combate ao vírus, dialogando com diversas entidades dos setores produtivos, visando encontrar caminhos para o enfrentamento da crise sanitária e econômica gerada pela pandemia.

Agora, terá mais este desafio ao assumir o Palácio Piratini.

‒ Tenho uma relação muito boa e de cooperação com o governador Eduardo Leite e com o vice, Ranolfo Vieira Júnior, tendo realizado pela Assembleia Legislativa diversas ações em parceria, especialmente neste momento difícil de enfrentamento da pandemia. Para mim, é uma honra muito grande poder estar à frente do governo do Estado, onde cumpriremos mais uma etapa de nossa trajetória. Nesses dois dias à frente do Palácio Piratini, vamos procurar desenvolver nossas ações sempre com o mesmo diálogo e com o compromisso com o bem público, como realizamos na presidência do Parlamento gaúcho – diz Ernani Polo.

Foto: Joel Vargas/Assembleia Legislativa

Informações: assessoria de imprensa/dep. Ernani Polo