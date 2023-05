Escola de samba promove festa de Dia das Mães

A Escola de Samba Unidos da São João promove amanhã, dia 13, no CTG Família Nativista, uma festa em homenagem ao Dia das Mães. A animação fica por conta de Victor e Marcelle e Levada Loka. Os ingressos já estão à venda por R$ 20,00 para mulheres e R$ 25,00 para homens, e podem ser adquiridos com os promoters e com integrantes da escola. O valor arrecadado servirá para custear a participação da Unidos da São João nas comemorações do Carnaval 2024.

Imagem: Divulgação