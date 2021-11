A escola Alfredo Duarte promoverá um brechó solidário neste sábado, dia 06, das 13h às 18h. Serão ofertados diversos itens, como roupas, calçados, bijuterias, plantas e utensílios domésticos, a preços que variam de R$ 1,00 a R$ 8,00.

De acordo com a diretora Josiane Medeiros dos Santos, responsável pela organização do evento, a verba arrecadada com o brechó servirá para auxiliar a escola em gastos com a manutenção diária, bem como com pequenos reparos na pintura e na calçada.

Quem quiser ajudar a escola Alfredo Duarte doando itens como peças de roupas, material escolar e de cozinha, calçados, peças de decoração e bijuterias para serem comercializados no brechó pode entregar as doações na portaria da escola até sexta-feira, dia 05, das 8h às 17h.

Informações e foto: Imprensa Prefeitura