A Escola Técnica Estadual Dr. Rubens da Rosa Guedes (ETERRG) está recebendo R$ 600 mil em novos equipamentos para melhorar sua infraestrutura. O valor foi destinado através de emendas parlamentares que beneficiarão escolas técnicas estaduais de todo o Rio Grande do Sul.

Segundo o diretor da escola, professor Ademar Teixeira Fonseca, a ETERRG foi contemplada com 20 aparelhos de ar-condicionado, camionete, carreta agrícola, carreta forrageira, carreta graneleira, encanteiradeira, ensiladeira, estufa agrícola, grade destorroadora, grade niveladora, guincho hidráulico, kit de energia solar, GPS, computador, motosserra, pulverizador agrícola, ultrassom, dentre outros. Parte desses equipamentos já chegou à escola.

No total, a verba soma R$ 30 milhões conseguidos pela bancada gaúcha no Congresso Nacional. Este valor foi dividido entre 27 escolas. A solenidade de entrega dos equipamentos ocorreu na Secretaria de Educação do Estado, e contou com a presença do governador Eduardo Leite.