As escolas estaduais Antônio José Lopes Jardim do Durasnal e Nossa Senhora da Assunção (Estadual), que são piloto do Programa Novo Ensino Médio, estão realizando semanalmente lives pela página do Facebook Novo Ensino Médio Caçapava. As lives têm o intuito de incluir os alunos das duas escolas e a comunidade em assuntos referentes aos itinerários formativos que as duas instituições oferecem, que são: Empreendedorismo, Tecnologias e Sustentabilidade.

Na primeira semana de julho a Live foi realizada com a Administradora Renata Miranda, com o tema: bússola interna: 8 passos para o caminho do Sucesso. Na segunda semana foi realizada a Live com o Astrofísico Professor Doutor Vinícius Oliveira da Unipampa, que tratou de aplicativos para observação astronômica no período de pandemia. Nesta quinta-feira, às 19h, acontece a terceira Live com o Professor Doutor Rafael werlang da Unipampa sobre os satélites Starlink e a Tecnologia 5G. Na próxima semana a Live será sobre sustentabilidade com a Engenheira Ambiental e Especialista em Segurança no Trabalho Miriane Stock.

As lives geralmente acontecem nas quartas-feiras às 19 horas pelo link: https://www.facebook.com/novoensinomediocacapava

Um novo calendário de lives está sendo programado para o mês de agosto.