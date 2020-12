Representantes de três escolas particulares de educação infantil de Caçapava utilizaram a tribuna da Câmara Vereadores na terça-feira, dia 08, para falar sobre a campanha pelo direito de escolha dos pais de levarem seus filhos para a escola. O movimento é liderado pela direção das três escolas, professores e um grupo de pais que está a favor da retomada das atividades.

– Existem pais que não querem levar seus filhos para a escola e nós respeitamos essa decisão, mas existem outros que aprovaram os protocolos e precisam levar. Queremos o direito de escolha. Recebemos relatos diários de crianças já enfrentando problemas. O fator psicológico e a violência doméstica também são uma questão de saúde. – disse uma das representantes.

Logo após a liberação, por parte do Estado, para o retorno ao funcionamento da educação infantil, as três escolas que participam do movimento apresentaram um plano de retomada, obedecendo aos protocolos de segurança exigidos. Este documento foi aprovado pelo Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus, mas o decreto municipal liberando a retomada não foi emitido pela prefeitura, que não autorizou o retorno às aulas presenciais tanto em escolas públicas quanto particulares no município em decreto de 19 de outubro devido ao aumento de casos de Covid-19 à época.

Outro ponto abordado pelas representantes foi o planejamento do município para essa retomada, já que o plano de ação e os protocolos foram apresentados e aprovados pelo Comitê, mas, depois disso, não houve a liberação por parte da prefeitura. Além disso, elas também informaram que as escolas investiram muito para se adaptarem à nova realidade, adquirindo materiais de higienização, equipamentos de proteção e até mesmo um aplicativo para controle de entrada e saída das crianças.

Ainda de acordo com as representantes, a questão econômica também é uma preocupação do movimento, já que a previsão é de que, no mês de dezembro, termine o auxílio liberado pelo governo para o pagamento dos funcionários e, com isso, a partir de janeiro, as escolas ficarão em uma situação complicada caso as aulas não sejam retomadas.

A maioria dos vereadores foi solidária à reivindicação e se comprometeu a conversar com o prefeito sobre o caso, fazendo um planejamento de abertura com todas as regras exigidas.

Informações e imagens: Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul