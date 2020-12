As escolas estaduais Antônio José Lopes Jardim e Nossa Senhora da Assunção, instituições piloto do programa Novo Ensino Médio, promoverão o evento virtual Webinário do Novo Ensino Médio, que acontecerá através da página do Facebook Novo Ensino Médio Caçapava, na quinta-feira, dia 10.

O encontro contará com a participação da coordenadora regional de educação, professora Miriele Rodrigues; da assessora do Novo Ensino Médio da 13ª Coordenadoria Regional de Educação, professora Jussara Barreto; dos professores da Universidade Federal de Santa Maria, Dra. Débora Bobsin e Dr. André Borba; e de alguns alunos participantes do programa nas duas escolas.

Confira a programação:

Segue o link da página:

http://fb.me/novoensinomediocacapava