Os espaços culturais que queiram solicitar o auxílio emergencial da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc têm até o dia 06 de outubro para fazer seus cadastros junto a Secretaria da Cultura do Estado. Esta fase é destinada a entidades como clubes, CTGs, espaços de danças culturais e folclóricas, estúdios, ateliês, escolas de samba e de patinação e coletivos.

Caçapava recebeu R$ 254.868,52 provenientes do Fundo Nacional de Cultura e destinados aos espaços culturais e artistas que tiveram suas atividades interrompidas devido à pandemia do Coronavírus. Segundo João Timotheo Machado, Secretário da Cultura e Turismo, serão repassados aos espaços culturais em torno de R$117 mil para a manutenção das entidades e de R$130 mil para premiações e lives, que deverão ser promovidas pelos artistas e terão seus editais abertos até a próxima semana.

Ainda de acordo com o Secretário, o Centro Municipal de Cultura está disponibilizando computadores, internet e técnicos para auxiliarem no cadastramento, que deve ser feito através do site da Secretaria da Cultura (https://cultura.rs.gov.br/cadastro-espacos-culturais). Para mais informações, basta ligar para 3281-3936, das 9h às 15h, e agendar visita.

Informações: Prefeitura Municipal