A prefeitura de Caçapava do Sul instalou nesta segunda-feira (06) mais um totem de álcool em gel gratuito para a população, desta vez, na esquina da rua 7 de Setembro com Benjamim Constante, esquina na qual ficam localizados a maioria das instituições bancárias do município e que recebe um grande fluxo de pessoas diariamente. Este é o segundo equipamento instalado em vias públicas para auxiliar na higienização das mãos, um dos principais meios de contaminação com o vírus covid-19.

É mais uma ação sanitária no combate a pandemia do coronavírus. De acordo com a prefeitura na semana passada, já haviam sido instalados totens de álcool em gel em pontos públicos, como o do Calçadão e todas ESFs, Policlínica e Regulação de Saúde.

Informações: Prefeitura Municipal