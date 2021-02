A semana entre 18 e 24 de fevereiro terá temperaturas elevadas e chuvas irregulares no Rio Grande do Sul. É o que indica o Boletim Integrado Agrometeorológico divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em parceria com a Emater-RS e o Irga.

Na sexta-feira, dia 19, e no sábado, dia 20, o ingresso de ar quente favorecerá a elevação das temperaturas, porém o tempo firme, com sol e nebulosidade variável, seguirá predominando. Apenas no Extremo Sul há possibilidade de chuvas fracas. No domingo, dia 21, o calor se intensificará, com temperatura acima de 35°C em grande parte do Estado, o que poderá provocar pancadas de chuva típicas de verão em algumas áreas.

Entre a segunda-feira, dia 22, e quarta-feira, dia 24, a presença do ar quente manterá as temperaturas altas e favorecerá a formação de áreas de instabilidade que provocarão pancadas de chuva na maioria das regiões, com possibilidade de temporais isolados.

Os totais esperados deverão oscilar entre 20mm e 40mm na maioria das regiões, e apenas no Alto Uruguai os volumes deverão ser inferiores a 10mm. Nos Vales do Rio Pardo e do Taquari e na Região Metropolitana, os valores deverão superar 40mm e poderão alcançar 50mm em algumas localidades.