Foto: Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul

Na tarde desta segunda-feira (25), o médico anestesista e agora ex-diretor clínico do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, Adalgiso Malaguez, esteve na Câmara de Vereadores a convite da Comissão de Saúde da Casa, para falar sobre os atendimentos que estão sendo realizados no Hospital no combate ao Coronavírus e sobre a política de saúde local.

O médico falou aos vereadores por 1h20min e explicou todo o protocolo estabelecido pelo Hospital para atender os pacientes infectados e manifestou a sua frustração pela morte da paciente que testou positivo para a Covid 19.

“Estou triste pela morte da paciente, mas também frustrado porque briguei muito para que fosse investido em um atendimento de UTI, mas a política de saúde adotada pelo município foi de transferir os pacientes. Não julgo essa decisão, só respeito e cumpro, mas conversei com todos os médicos e eles aceitaram trabalhar sem custos no atendimento parecido com UTI, mas a transferência foi o caminho escolhido. Eu nunca falei em montar uma UTI no Hospital, porque ele é de média e baixa complexidade, mas sim realizar um atendimento de UTI, com protocolos estabelecidos pelo Hospital e obedecendo este momento de Pandemia e de emergência”, comentou

O médico disse ainda que pediu demissão na manhã desta segunda-feira, da Diretoria Clinica do Hospital, mas que seguirá atendendo junto com o Dr. Jeferson no Departamento de Anestesia da instituição. ” Pedi demissão e não sou mais o Diretor Clínico por todas essas polemicas criadas, mas não vou abandonar o Hospital, vou seguir atendendo normalmente e entubando os pacientes que necessitarem, principalmente os suspeitos de Covid 19″, disse.

Adalgiso frisou também que foram montadas salas isoladas para atendimento exclusivo de pacientes suspeitos de Coronvírus, contendo cerca cinco respiradores, mas estes equipamentos não são suficiente para manter os casos graves por muito tempo, necessitando de uma transferência para outro município que tenha UTI.

Durante a explanação, o médico voltou a frisar que a política escolhida neste atendimento tem que ser aceita e respeitada, mas acredita que pode ser revista lá na frente dependendo do número de casos confirmados na cidade.

” Vou me dedicar agora somente ao trabalho de Anestesiologia, deixando a parte da Diretoria Clínica para outro médico assumir, principalmente a parte dos protocolos que podem ser revistos dentro do hospital”, explanou.

A Comissão de Saúde da Câmara vai votar nesta terça-feira, dia 26, durante a sessão, o convite para a presença dos representantes do Comitê de Combate ao Coronavírus em Caçapava e da Secretária de Saúde, Ines Salles.

Assista na integra a fala do médico durante a reunião da Comissão de Saúde, realizada na tarde de hoje:

Reunião com Dr Adalgiso 25-05-2020 Reunião da Comissão de Saúde da Câmara com a presença do médico Adalgiso Malaguez. Publicado por Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul em Segunda-feira, 25 de maio de 2020 Vídeo divulgado pela Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul

Informações: Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul