Na foto, o produtor cultural Ignácio Lemos, o escritor Alcy Cheuiche, a secretária Beatriz Araújo e a diretora Morgana Marcon

A Feira do Livro sem Fronteiras, no dia de ontem (24), fez a entrega de 1000 exemplares do livro Uma vela acesa descendo a correnteza, do escritor Alcy Cheuiche, para o Sistema Estadual de Bibliotecas do RS, no salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (BPE).

O evento contou com a presença do autor, da Secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo, da diretora da BPE, Morgana Marcon, dos produtores culturais Ignácio Lemos e Fernando Marques, do editor Daniel Miranda (Editora do Pampa), de autoridades e da cantora Marlene Pastro, que interpretou a música “Anita Garibaldi”, de Alcy Cheuiche.

A edição do livro tem patrocínio da empresa Fida Calcário, por meio do financiamento Pró-Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A realização do projeto é da 1ª Casa Produções.

Cheuiche comenta a importância desta ação de democratização do acesso à cultura:

– No ano em que nós estamos comemorando 150 anos da nossa Biblioteca Pública, eu me sinto extremamente feliz que este livro de contos, todos muito gaúchos, seja entregue para compor o acervo por meio de uma doação cultural. Vamos ter um momento especial na própria Biblioteca. E desejamos que este exemplo seja seguido por outras iniciativas.

A Feira do Livro Sem Fronteiras é um projeto 100% online, executado pela 1ª Casa Produções, com o patrocínio da Fida e financiamento do PROCULTURA/RS e do Governo do Estado.

Texto e foto: Daniel Miranda