A 86ª Expofeira Agropecuária de Caçapava, realizada pelo Sindicato Rural entre 30 de setembro e 03 de outubro no Parque de Exposições Eliseu Benfica, rendeu R$ 1.228.000,00 em vendas aos produtores. As informações são dos escritórios EDS Remates e Socever Remates e foram organizadas pelo Sindicato.

No setor de ovinos, foram comercializados 18 exemplares da raça Ideal, com média de preço de R$ 2,3 mil; um da Merino Australiano, R$ 2 mil; e quatro da Corriedale, com média de R$ 2,4 mil. Já entre os bovinos, foram vendidos 14 animais da raça Angus a uma média de R$ 19,2 mil; 23 da raça Braford, com média de R$ 21,5 mil; três Polled Hereford, com média de R$ 15 mil; e 15 Brangus, com média de R$ 24,4 mil.

– O evento foi um sucesso. Estamos iniciando uma retomada da normalidade em nossas vidas. A Expofeira foi realizada respeitando todos os protocolos de saúde do decreto vigente. O público, bem menor que em anos normais, teve a oportunidade de acompanhar os julgamentos de todos os animais presentes na Expofeira, e também pode passear pelo Parque visitando os estandes, adquirindo artigos e produtos dos comerciantes locais. As vendas dos ovinos, tradicionalmente realizadas nas mangueiras, foram muito bem. Os remates de touros alcançaram ótimos valores, acompanhando o momento da pecuária de gado de cria – avaliou o presidente do Sindicato Rural, Christian Schievelbein.