O pracinha Caçapavano João Pedro Paz, que lutou na Força Expedicionária Brasileira, na 2ª Guerra Mundial, faleceu hoje (16), em Porto Alegre. João Pedro participou da Tomada de Monte Castelo, na Itália, que culminou com a vitória das Forças Aliadas em 1945. Em julho deste ano João completou 75 anos de casado, ele tinha 97 anos e deixa esposa e filha.

Aos 17 anos João, alistou-se para prestar o serviço militar e foi chamado para integrar a Força Expedicionária Brasileira (FEB). No dia 2 de julho de 1944, o então Soldado Pedro Paz embarcou em um navio americano, no porto do Rio de Janeiro, e seguiu para a Itália. Na época, tinha a função de soldado volteador e usava um fuzil semiautomático.

E foi na Itália na cidade de Pescia em um baile local onde conheceu a italiana D. lole Tredici e teve início uma história de amor que culminou com um casamento, por procuração, e a posterior vinda da moça para o Brasil. A bela história de amor de João e D. lole Tredici serviu como inspiração para a canção Mia Gioconda, de Vicente Celestino, um dos mais populares cantores brasileiros da chamada Era do Rádio: .

“… Vejamos o destino de um pracinha brasileiro

Partindo para a Itália transformou-se num guerreiro

E lá muito distante despontar o amor sentiu

E disse essas palavras a uma jovem quando a viu

Italiana la mia vita oggi sei tu

Io ti voglio tanto bene

Partiremo tutti insieme

Ti lasciar non posso piú …”.

Informações: Reportagem publicada pelo Exército Brasileiro em julho de 2020