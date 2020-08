Faleceu nesta terça-feira (25) no hospital de Cachoeira do Sul, aos 55 anos, o vereador do Município de Caçapava do Sul, Jose Sidnei Gonçalves Menezes (Pirola), que estava lutando contra um câncer, e que, após 2 anos afastado devido o tratamento, havia retornado para o Legislativo caçapavano em março deste ano.

Vereador há 16 anos, Pirola estava em seu quarto mandato, era casado com Loreni, deixando os filhos Vinicius e Priscila. A Prefeitura de Caçapava do Sul Decretou Luto Oficial de cinco dias e presta solidariedade à família enlutada. As bandeiras do município serão postas a meio mastro.

O velório será na Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul a partir das 8 horas desta quinta-feira (26). O velório será respeitando as regulamentações estabelecidas neste período de Pandemia.

Informações: Prefeitura Municipal