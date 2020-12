A já tradicional Festa de Natal do Banco da Amizade, que ocorre no segundo domingo de dezembro desde a fundação da associação em 1986, foi adiada devido à pandemia e não acontecerá no domingo, dia 13, como estava programado. A nova data será marcada quando possível.

Nas edições passadas, a verba para os brinquedos vinha da participação na portaria da expofeira e das feiras de roupas que a associação realiza durante o ano. Em função da pandemia, estes eventos foram suspensos, mas, graças à solidariedade e ao empenho de aproximadamente 20 voluntários, será possível realizar a festa em uma nova data.

Mas não apenas no Natal a ajuda à associação é bem-recebida:

– Quem desejar fazer parte dessa corrente do bem pode participar da Associação Banco da Amizade como voluntário ou com uma contribuição mensal. Ficaremos felizes em tê-los como parceiros. Além disso, aceitamos todo tipo de doação de roupas, calçados, cobertas, material de limpeza, cestas básicas, material escolar. Toda contribuição é bem-vinda. Juntos, somos mais fortes – declarou Jocelane Soares, presidente da associação.

Para realizar doações, basta entrar em contado através da página da associação no Facebook (facebook.com/associacaobancodaamizade), pelo telefone (55) 3281-5060 ou pelo whatsapp (55) 9 9966-2947.

Por Iara Menezes