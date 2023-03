Festa do Azeite de Oliva: 2ª edição deve ocorrer em outubro

O prefeito Giovani Amestoy (PDT) e os organizadores da II Festa do Azeite de Oliva tiveram hoje, dia 10, a primeira reunião para planejar o evento, que, neste ano, contará com a Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul (Acic) como coprodutora. A Associação dos Olivicultores do Sul do Brasil (Olisul) e o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) seguem como parceiros da Festa.

De acordo com Ignácio Lemos, uma das novidades para esse ano é a mudança na data em que ocorrerá o evento, que deve passar para outubro. Isso servirá para otimizar o tempo e a busca de parceiros, como os governos estadual e federal, além de priorizar a venda do azeite, já que, em maio, como ocorreu em 2022, muitas empresas ainda estão envasando o produto colhido em meados de março.

Também participaram da reunião as secretárias Cássia Freitas (Geral) e Michele Mendes (Agropecuária, Indústria e Comércio) e o presidente da Acic, Eraldo Vasconcelos.

Informações e foto: Imprensa Prefeitura