Festa do Azeite de Oliva: inscrições para artesãos e agricultores familiares encerram amanhã

A Festa do Azeite de Oliva de Caçapava do Sul, além de atrações culturais nacionais e locais, terá uma Feira de Artesanato que vai apresentar um pouco da produção artesanal e gastronômica da região. Serão disponibilizados oito estandes, devendo os produtos fazerem referência à olivicultura, possuírem selo de parceiro, apoiador ou geoproduto do Geoparque Caçapava.



De acordo com Stener Camargo, secretário de Cultura e Turismo do município, a Feira está com inscrições abertas para participação até amanhã, dia 13. Ele lembra que poderão se inscrever artesãos e produtores da agricultura familiar.

As inscrições deverão ser realizadas mediante formulário entregue na Secretaria de Cultura e Turismo, na Rua Ulhôa Cintra, 283, das 9h às 15h. A seleção se dará através de tabela de pontuação, e a divulgação dos selecionados será no dia 17 de maio.

Serviço 1ª Festa do Azeite de Oliva De 27 a 29 de maio de 2022, no Largo Farroupilha, em Caçapava do Sul Entrada franca Redes sociais: @festadoazeitedeoliva

Texto: Assessoria de Comunicação/Festa do Azeite de Oliva

Fotos: Divulgação