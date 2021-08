Neste sábado, dia 07, ocorrerá o segundo dia de atividades do Festival Afrocultural Aralayo, organizado por Catia Cilene Morais Dutra e financiado pela fundação Marcopolo com recursos da Lei Aldir Blanc. As lives serão transmitidas em https://www.facebook.com/catiacilene.moraisdutra.

Confira a programação de amanhã: