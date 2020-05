Presidente FGTAS/SINE Rogério Grade e a Coordenadora do FGTAS/SINE de Caçapava Ana Marcia Marques

Nova coordenadora fala sobre o aumento na demanda por seguro-desemprego no município

Ana Marcia Marques dos Santos, 46 anos, é a nova Coordenadora da Agência FGTAS/SINE – Caçapava do Sul, atualmente cursando pedagogia, Ana é natural de Caçapava, tem 8 anos de experiência como Gestora de Recursos Humanos e foi empresária por 11 anos.

A principal expectativa da Coordenadora é “realizar um bom trabalho, procurando minimizar ao máximo o efeito do emprego e desemprego neste momento crítico da economia e da saúde”.

De acordo com documentos existente na Agência da FGTS/SINE, até o momento, a demanda maior por seguro-desemprego ocorreu nos meses de março e abril, porém já nos primeiros dias de maio, a demanda continua constante, “o cenário talvez nos conduza a um crescimento pela procura por seguro-desemprego, enquanto que as oportunidades de emprego decaíram a quase zero, situação, no geral, é muito preocupante”. Destacou a Coordenadora.

As ofertas de emprego, caíram drasticamente no município e no país de forma geral, até então a Agência FGTAS/SINE está atuando em teletrabalho o que dificulta a busca de novas oportunidades de emprego, relatou Ana.

Atendendo a determinação legal, a Agência FGTAS/SINE está trabalhando em teletrabalho e atendimento presencial, mediante agendamento prévio, das 09:30h às 16:00h, de segunda a sexta-feira, aguardando novas orientações legais.

Que precisar de algum dos serviços oferecidos pela agencia devem entrar em contato através do telefone (55) 3281-1440 ou (55) 9 9733-2699, para realizar o agendamento do atendimento ou para tirar alguma dúvida. A Agência também possui perfil no Facebook, onde estão esclarecendo dúvidas e realizando agendamentos, como forma de evitar aglomerações e ajudar a população.

“Me coloco à disposição para realizar nosso trabalho de maneira mais humanizada, prestando informações necessárias para o bom atendimento, não só para a nossa cidade de Caçapava do Sul, como para Lavras do Sul e Santana da Boa Vista, pelos telefones acima citados ou pelo e-mail da Agência – cacapava@fgtas.rs.gov.br”. Concluiu a Coordenadora Ana Marcia.

Por Iara Menezes