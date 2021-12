Direção da tradicional empresa caçapavana abraçou a ideia apresentada por João Gabriel Dutra Cioccari. Franquia da Heilige Pocket foi inaugurada na sexta-feira, dia 10

Uma franquia da cervejaria Heilige Pocket foi inaugurada na sexta-feira, dia 10, em Caçapava. O empreendimento pertence à Fida, tradicional empresa caçapavana do ramo da mineração, mas que há algum tempo vem expandindo seu mercado de atuação. A cervejaria fica junto ao posto de combustíveis que também pertence à Fida, na Rua Benjamin Constant, 1150.

Foi o jovem João Gabriel Dutra Cioccari quem apresentou a ideia do empreendimento aos demais sócios da empresa. Ele trabalha na Fida há sete anos e, junto à Theodora Cioccari, faz parte da terceira geração da família à frente da empresa. De acordo com João Gabriel, a abertura da cervejaria faz parte da tradição familiar de empreendedorismo.

Sobre os primeiros dias de funcionamento da Heilige Pocket em Caçapava (a entrevista foi concedida na segunda-feira, dia 13, três dias após a inauguração), João Gabriel disse acreditar que é um período diferenciado, em que tanto os funcionários como os frequentadores estão se adaptando.

– Como tem que baixar um aplicativo, e é autoatendimento, temos que explicar bem para todo mundo como funciona. É um pouco diferente de como vai ser o funcionamento no decorrer do tempo. Com as pessoas ganhando independência, elas mesmas vão se servir de cerveja – explica.

De acordo com João Gabriel, como a proposta da franquia é apostar no autoatendimento, há apenas dois colaboradores trabalhando no local. Eles ajudam os frequentadores a utilizar o sistema e sugerem cervejas de acordo com o gosto do cliente.

– Aqui no Brasil, a gente tem muito a cultura da Pilsen, que é a mais comum. Na cervejaria, há 15 estilos, além dos sazonais. Temos, por exemplo, o Weiss, que é um dos mais comuns do mercado, o Red Ale, que é o estilo mais premiado da Heilige e o que mais chamou a atenção nesses primeiros dias, o German Ipa, que é feito só com lúpulo importado da Alemanha, o Session Ipa, que é uma cerveja mais light, mas com o amargor e o frutado tradicional do Ipa – relata.

Segundo João Gabriel, toda a linha de estilos de cervejas disponível nos barris também é comercializada engarrafada e em growlers descartáveis ou reutilizáveis para quem quiser levar para consumir em casa. E para quem não estiver a fim de uma cerveja, há também opções de drinks. Além das bebidas, os clientes também podem adquirir souvenirs da marca Heilige, como camisetas, bonés e copos personalizados.

Vereador de Porto Alegre participa da inauguração

A inauguração da Heilige Pocket foi prestigiada pelo vereador Felipe Camozzato (Novo), de Porto Alegre. Ele é marido de Theodora Cioccari e um incentivador do empreendedorismo.

– Os jovens brasileiros são grandes empreendedores e, para cidades como Caçapava, têm um papel fundamental, não só por trazer ideias novas, novos empreendimentos, estar mais conectados na cadeia global por meio das redes sociais e das experiências com suas redes de contatos e com o acesso às universidades, como também pelo apetite que têm para maior risco. Eles estão mais dispostos a tentar. Os benefícios dessa veia empreendedora têm um potencial enorme de trazer crescimento com a oferta de serviços novos, como esse boom das cervejarias, em que o Rio Grande do Sul tem se destacado no cenário nacional como um dos maiores produtores de cerveja e com o maior número de cervejarias no país – disse Camozzato à Gazeta.

Fotos: Berga Marketing

Foto Felipe Camozzato: arquivo pessoal