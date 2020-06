A massa de ar seco vai perder força neste final de semana do Rio Grande do Sul. No sábado (30), o tempo segue firme no Estado, com predomínio de sol em todo o território gaúcho.

As temperaturas continuam elevadas em grande parte do Estado. Atenção para os índices de umidade abaixo de 30%, no Centro-Norte gaúcho.

No domingo, uma nova frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul, associada a um ciclone extratropical no mar. Na região Sul, Campanha e Fronteira Oeste, o dia começa instável com condições de chuva frequente a qualquer momento do dia. Pode ventar forte nestas regiões.

A instabilidade vai avançar sobre as demais regiões do Estado a partir do anoitecer.

Informações: Agora no RS