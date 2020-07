Depois da Região 27 do Distanciamento Controlado do RS na pandemia do Coronavírus, ter sido acrescentado na cor de bandeira vermelha,da qual Caçapava do Sul faz parte, as equipes de Fiscalização Sanitária e Brigada Militar intensificaram as vistorias e orientações tanto no comércio, quanto aos civis em relação ao uso de máscara.

Segundo a prefeitura, nesta quarta-feira (15), mais de 60 estabelecimentos comerciais receberam orientações sobre o novo Decreto Estadual e municipal que estão em vigor, os fiscais destacaram que todas as normativas devem ser cumpridas, e caso haja o descumprimento podem ser multados e até mesmo ter o alvará de funcionamento suspenso.