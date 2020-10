O Fórum de Caçapava retomou as sessões do Tribunal do Júri na última sexta-feira, dia 23. Elas estavam suspensas em razão da pandemia de coronavírus, motivo pelo qual ocorreram diversas adaptações: todos usaram máscaras ou protetores faciais; os jurados ocuparam o local reservado à plateia; o acesso do público foi restrito; e havia distância mínima entre os presentes. Até o fim do ano, estão previstas mais duas sessões, que envolvem réus que estão presos preventivamente.

O caso julgado no dia 23 ocorreu em 03 de fevereiro de 2019, próximo a uma distribuidora de bebidas no Centro da cidade, e diz respeito a um tiroteio em que duas pessoas foram atingidas. Após mais de 12h de sessão, os jurados votaram por condenar os réus pelos crimes de tentativas de homicídio duplamente qualificadas. Com base nessa decisão, o juiz Diego Locatelli aplicou as penas de 20 anos e 4 meses para um réu e de 29 anos e 4 meses para o outro. A diferença se deve ao fato de um réu ser reincidente, enquanto o outro é réu primário, possuía menos de 21 anos na data do fato e confessou os delitos. O juiz também determinou a manutenção das prisões dos réus, que estão recolhidos preventivamente desde março de 2019.

Ao final da sessão, o juiz Diego Locatelli agradeceu ao empenho dos servidores do Fórum, da Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE) e da Brigada Militar para que o júri pudesse ser realizado, bem como aos jurados, que compareceram à sessão mesmo durante a pandemia. Isto, na visão do magistrado, demonstra porque são reconhecidos como pessoas de boa índole pela comunidade.

Informação: Juiz Diego Locatelli