Uma frente fria vai avançar sobre Rio Grande Sul nesta segunda-feiro (4). Ela vai causar chuva no Estado, inicialmente na Fronteira Oeste, mas aos poucos vai se espalhar pelo Estado. Até a noite deve ter pancadas também nos municípios das regiões Sul e Leste.

Ao longo da terça-feira a chuva segue avançando em direção do setor Norte. Algumas chuvas fortes podem ocorrer, principalmente nas áreas da Fronteira Oeste e do Norte do Estado. Na quarta-feira a chuva já ocorre apenas nas áreas mais ao norte e faixa próxima do Litoral.

A aproximação da frente fria também traz o registro de vento acima de 60km/h no Sul gaúcho, com alerta de onda de 2,5m de altura no Litoral.

Com a queda da pressão atmosférica o vento também deve começar a soprar mais forte no estado e ficar assim pelo menos até o meio da semana. A massa polar ingressa pela Argentina. A temperatura cai gradativamente ao longo da semana ficando uma sensação de frio mais forte.

