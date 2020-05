Uma nova frente fria vai chegar ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (11), mudando o padrão do tempo. As pancadas atingirão principalmente a região da Fronteira Oeste, Campanha, Sul e Centro do Estado. Na terça e na quarta-feira, as chuvas tendem a ganhar força no RS, trazendo certo alívio para o quadro de estiagem.

Conforme a previsão, as instabilidades se formam no Uruguai já nas primeiras horas da manhã desta segunda. Com o passar das horas, as instabilidades vão avançando sobre o Rio Grande do Sul. A chuva prevista é muito pouca: na maioria das cidades terá acumulado de 5 milímetros.

Falando nos próximos dias, as áreas de chuva permanecerão sobre o Estado, com possibilidade de temporais isolados, sobretudo na região Sul e faixa Leste.

De acordo com o boletim, os totais previstos deverão ser inferiores a 20 mm apenas na faixa Norte. No restante das áreas, os valores esperados oscilarão entre 30 e 50 mm. Na região Central e Sul, os totais deverão superar 60 mm na maioria dos municípios, podendo exceder 80 mm em algumas localidades.

Fonte: Agora no RS