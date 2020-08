Foto: Halder Ramos / Especial / CP

Depois de uma quinta-feira com formação de neve em pelo menos oito cidades do Rio Grande do Sul, o Estado amanhaceu gelado. Na madrugada e manhã desta sexta-feira, as estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram temperaturas abaixo de zero graus Celsius. A mínima foi em Quaraí, onde os termômetros marcaram -5°C por volta das 5h. Já em São José dos Ausentes o valor foi de -4.3°C.

Em Cambará do Sul, onde estão localilzados os parques nacionais dos Aparados da Serra e da Serra Geral, a temperatura foi de -3.2°C, enquanto em Vacaria o menor registro foi de -3,4°C. Outras cidades com medições negativas foram Dom Pedrito (-2°C), Cruz Alta (-1,8°C), Bento Gonçalves (-1,8°C), Serrafina Correa (-3,5°C), Passo Fundo (-1,3°C) e Lagoa Vermelha (-0,7°C), São Gabriel (-1,8°C), Tupaciretã (-1,4°C), Canela (-0,7°C) e Santa Maria (-0,9°C).

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em colaboração com o Institutos informou no início da semana que uma intensa massa de ar frio começaria a avançar de forma continental sobre a Argentina. A partir da tarde da quinta-feira, o ar frio avançou rapidamente pelo interior do continente atingindo os Estados do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, sul de Goiás, Rondônia, Acre, centro-sul do Amazonas, além dos estados de São Paulo, sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Informações: Correio do Povo