INFORME PUBLICITÁRIO

A Santo Antônio, que iniciou suas atividades como Funerária em Lavras do Sul há 24 anos, hoje com filial em Caçapava do Sul e Assistencial há 7 meses, inaugura mais uma Capela, anexo a Funerária Santo Antônio em Caçapava do Sul, na Avenida Barão do Rio Branco, 964, esquina da praça do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang.

Desde outubro de 2019, os irmãos Michele e Alex assumiram a direção do empreendimento e colocam seus conhecimentos em prática. Em Lavras do Sul, as capelas, que são municipais, é tradição na cidade velar seus entes queridos ali.

A Santo Antônio traz à comunidade um novo conceito no ramo funerário, valorizando e homenageando a pessoa que se foi. A empresa oferece um serviço diferenciado, oferecendo excelência em todos os serviços disponibilizados.

Oferecendo às famílias um ambiente acolhedor e confortável em um momento difícil, estão à disposição para fazer o melhor possível. Valorizar ao máximo a vida daquela pessoa que se vai e confortar os corações dos familiares é o nosso objetivo.

Com a parceria do Assistencial, podemos oferecer planos para àqueles que pensam no futuro, que se programam para um momento difícil. Mas o mais interessante é que, com o plano assistencial, além de custear os valores dos serviços fúnebres, a pessoa, em vida, tem vários descontos em lojas, médicos, laboratórios, redes de farmácias e serviços essenciais de psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, massoterapeuta e várias outras. Nossa lista de parceiros são mais de 40.

Também fechamos vários convênios, tais como Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Associação dos Aposentados, OAB e Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Lavras do Sul. Tudo isso pensando em atender bem e valorizar nossos clientes. Estamos aqui para fazer a diferença.

As capelas não têm rótulos 1 e 2, A e B, apenas publicam que o velório é na Capela da Funerária Santo Antônio, oferecem nas duas o mesmo conforto, com intuito de não diferenciar as pessoas.

Confira algumas fotos da nova capela: