O geo dia 2021 ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro, próximas quinta e sexta. Segundo a organização do evento, neste ano, devido à pandemia, as atrações serão voltadas ao público da educação básica. Serão realizadas ações em escolas, e haverá o Espaço do Conhecimento, na Universidade Federal do Pampa (Unipampa), que receberá os alunos para visitas guiadas. Para isso, é necessário agendamento prévio. O local contará com parede de escalada, contação de histórias, exposições, dentre outras atividades. Além disso, no dia 19, haverá o lançamento de um Concurso Escolar nas redes sociais do Geoparque Caçapava Aspirante UNESCO.

Para o público em geral, haverá duas atividades. A primeira é o passeio fotográfico “Caminho das águas”. O roteiro começa no Forte D. Pedro II e será percorrido a pé, passando por prédios históricos e pelas fontes de água. Os guias explicarão sobre a arquitetura, os pipeiros, as lavadeiras e o desenvolvimento do município, mostrando o artesanato caçapavano e alguns recantos para tomar um café apreciando as gostosuras locais. A duração média do percurso é de uma hora e meia, dependendo do ritmo do grupo. Esta atividade ocorrerá nos dois dias do evento, às 16h. As inscrições podem ser feitas aqui.

A segunda será uma oficina sobre geodiversidade e interpretação patrimonial. Voltada a condutores, proprietários, guias, funcionários e empresários, esta atividade ocorrerá no dia 18, das 9h às 17h, em dois locais: na Castada do Salso pela manhã, e na Pedra do Segredo à tarde. Há 15 vagas disponíveis. Os interessados devem se inscrever aqui.

Imagens: Divulgação