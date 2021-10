O Geoparque Caçapava Aspirante Unesco está ofertando oficinas de capacitação para oferecer sugestões e ideias de novos geoprodutos ou de requalificação de produtos já existentes para se integrarem à estratégia do Geoparque. As inscrições vão até quarta-feira, dia 13, e devem ser feitas aqui. As vagas são limitadas.

As oficinas ocorrerão na sexta-feira, dia 15, no auditório do Instituto Municipal de Educação Prof. Augusta Maria de Lima Marques. Confira a programação:

9h – Geodiversidade: André Borba

10h30min – Design e artesanato: Amanda Bairros

12h – Intervalo

13h30min – Megafauna e a Preguiça Gigante: Andressa Masseto

14h30min – Cactáceas endêmicas: Elisângela Lopes da Silva

15h30min – Fauna e flora: Suzane Bevilacqua Marcuzzo