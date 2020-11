O prefeito Giovani Amestoy e o vice-prefeito Luiz Guglielmin se reuniram com um grupo de empresários, empreendedores e comerciantes na manhã de hoje, dia 24, na Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul (ACIC), para discutir projetos de fomentação de emprego, renda e qualificação profissional. Segundo o presidente da ACIC, Eraldo Vasconcelos, a entidade quer ser mais participativa no desenvolvimento da cidade.

Os representantes do governo municipal lembraram os projetos que vêm sendo desenvolvidos no município para estimular a geração de emprego e renda; o aumento do índice de contratação para Caçapava no início do ano, que colocou o município a frente de cidades como Santa Maria; e as parcerias público-privadas que têm ajudado em projetos que beneficiam toda a sociedade. Eles também falaram de propostas e leis para fomentar ainda mais a criação de emprego e renda, desde o pequeno empreendedor ao comerciante já estabelecido e às empresas de grande porte.

Também nesta reunião, Linda Sanhudo, que lidera um grupo de mulheres empreendedoras, lembrou que, na pandemia, a maioria das famílias tem se reinventado, e mulheres têm liderado as chefias familiares na composição da renda. E um grupo de jovens empreendedores falou sobre as novas lojas que estão surgindo em Caçapava.

Informações e imagem: Prefeitura Municipal