O prefeito Giovani Amestoy e o vice-prefeito Luiz Guglielmin fizeram a primeira reunião com todos os secretários de governo e com os vereadores eleitos na quarta-feira, dia 06, no salão de atos do Instituto Municipal de Educação Augusta Maria de Lima Marques.

Na reunião, foram discutidas as pautas, as demandas e os recursos necessários para cada secretaria, além do envio de solicitações e de projetos à Câmara de Vereadores.

O prefeito lembrou que não houve interrupção nos trabalhos das secretarias e frisou a importância da entrega destes serviços à comunidade. Já os vereadores salientaram que, apesar de Poderes diferentes, o Executivo e o Legislativo são harmônicos, e que o importante é discutir todos os projetos de lei relevantes para o município.