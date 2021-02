A Coordenação Estadual do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) lançou o desafio da “Gincana Missão Possível” aos Instrutores do Programa em todo o Estado.

Visando desenvolver dinâmicas culturais e de integração entre os policiais militares instrutores do PROERD, e o público da sua localidade (escolas e comunidades), em comemoração aos 23 anos de PROERD no Rio Grande do Sul.

Você pode participar das tarefas com seus instrutores das cidades da fronteira oeste, uma das tarefas em andamento é participar da doação de sangue ou doação de cabelo.

Faça contato com os instrutores na sua cidade e saiba como participar dessa missão possível que é ajudar o próximo.

Contato com os instrutores da Brigada Militar de Caçapava do Sul na Sede do 3º Esquadrão de Policia Montada, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 653, Centro.

Informações e fotos: Brigada Militar