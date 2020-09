O Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Caçapava do Sul realizou na noite de segunda-feira (14), na Câmara de Vereadores, a convenção partidária para as eleições municipais 2020.O evento, apresentou os pré-candidatos a vereadores do PDT e lançou à reeleição a chapa majoritária com os nomes de Giovani Amestoy como pré-candidato a Prefeito e Luiz Guglielmin (PSDB) como pré-candidato a vice.

Estiveram presentes na convenção os demais pré-candidatos a vereadores de todos os partidos da coligação: PDT, PSDB, PTB, PSOL e DEM. O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que tem como Presidente Luiz Guglielmin, também realizou sua convenção em conjunto com o PDT, quando foi aprovado a coligação com o vice na majoritária. O PDT irá com a nominata completa e apresentou 17 pré-candidatos a vereadores.

Jornalista responsável: William Brasil

Fotos: Catherine Vargas